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Първият дипломат на Полша: Руската пропаганда допринесе за резултата на крайнодесните в Германия

Първият дипломат на Полша: Руската пропаганда допринесе за резултата на крайнодесните в Германия

Радослав Сикорски посочва две основни причини според неговата оценка за засилването на партията – „илюзията за лесни решения на трудни проблеми“ и „години на руска пропаганда“.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че допускането на подкрепяната от Кремъл телевизия Russia Today (RT) в германските кабелни мрежи е допринесло за нарастването на подкрепата за крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD).

В интервю, публикувано в четвъртък, Сикорски посочва две основни причини според неговата оценка за засилването на партията – „илюзията за лесни решения на трудни проблеми“ и „години на руска пропаганда“.

Коментарът му идва след силното представяне на AfD на изборите в провинция Саксония-Анхалт през септември, където партията получи 43,8% от гласовете.

Сикорски заяви, че в продължение на две десетилетия е предупреждавал германските си партньори за последствията от предоставянето на място на RT в кабелните телевизионни мрежи.

Това не е първият път, когато полският дипломат прави връзка между руската медия и подкрепата за AfD. В интервю от март 2022 г. той заяви, че три милиона германски граждани са гледали RT и впоследствие са гласували за партията. Тази конкретна цифра обаче не е потвърдена.

RT беше забранена, но съдържанието ѝ остана достъпно

Присъствието на руската телевизия в Германия от години е обект на спорове. През 2017 г. тогавашният германски външен министър Зигмар Габриел заяви пред RT, че иска да достигне до германските граждани, които гледат руска телевизия, на фона на многобройната рускоговоряща общност в страната.

Ситуацията се промени след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Германските регулатори забраниха немскоезичната телевизионна услуга на RT заради липсата на необходимия лиценз. През същата година Европейският съюз преустанови излъчването на RT и Sputnik в ЕС като част от санкциите срещу Русия.

Въпреки ограниченията съдържанието на RT не изчезна напълно от германското интернет пространство. Изследователи установиха през 2025 г. повече от дузина огледални сайтове на RT, достъпни чрез някои от най-големите интернет доставчици в Германия. Съдържание на медията продължи да се разпространява и чрез канали в Telegram, подкасти и профили в алтернативни социални платформи.

Германия засили мерките срещу руското влияние

През последните години германските власти разшириха действията си отвъд ограниченията конкретно срещу RT.

През 2024 г. тогавашният вътрешен министър Нанси Фезер заяви, че Германия е засилила мерките за сигурност и е експулсирала руски шпиони. По думите ѝ Москва използва „шпионаж и саботаж, дезинформация и пропаганда“, за да създава разделение в германското общество.

Година по-късно германското външно министерство официално свърза онлайн медийната платформа Red. с руска операция за информационна манипулация. Според германските власти платформата е имала тесни връзки с RT и е била използвана за изостряне на политически спорове и подкопаване на доверието в демократичните институции.

Твърдението на Сикорски, че руската пропаганда е допринесла за увеличаването на подкрепата за AfD, представлява неговата политическа оценка. Посочените данни за достъпа до RT и предприетите от германските и европейските власти мерки документират опасенията от руско информационно влияние, но сами по себе си не доказват пряка причинно-следствена връзка между гледането на RT и гласуването за конкретна партия.

Германското вътрешно министерство не е отговорило веднага на запитването на POLITICO за коментар.

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