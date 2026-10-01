244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

От 1 октомври започват конкурси за директори на общо 244 училища в страната - 223 общински и 21 държавни, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Подборът е за училища без назначен титуляр, както и за такива, в които настоящият директор е придобил право на пенсия.

Всеки конкурс ще преминава в два етапа. Първо кандидатите ще решават писмен тест, като минимумът за допускане до следващата фаза е 30 точки. След това ще има събеседване, решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответното училище.

За участие се изискват висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", поне пет години учителски стаж и покриване на останалите нормативни изисквания за длъжността.

Документите се подават до 2 ноември 2026 г., като конкурсните процедури са публикувани от МОН и регионалните управления на образованието.

Най-много са конкурсите за директори на основни училища - 131. Следват средните училища с 53, професионалните гимназии с 30 и началните училища с 13. Търсят се още директори на обединени и спортни училища, природо-математически, езикови, вечерни и хуманитарни гимназии.

По области най-много свободни позиции има в София - 41, следвана от Благоевград с 28, Пловдив с 27, Стара Загора с 21, Смолян с 19 и Бургас с 18.

Конкурси са обявени още за 15 училища в София-област и Добрич, 13 в Кърджали, по 11 в Габрово и Ямбол, 10 в Разград, осем във Враца и шест в Кюстендил.

Миналата година при сходна процедура бяха избрани директори на 280 образователни институции.