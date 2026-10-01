Запечатани ключове и полицейска охрана: Как ще пазят машините за вота

Криптографски ключове, цифрови сертификати, видеонаблюдение и полицейска охрана ще бъдат част от мерките за защита на машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия прие плана за организацията на машинния вот на 1 октомври.

Една от мерките засяга управлението на криптографските ключове. При предаването на изходния код и данните за параметризиране на устройствата ще се използват компресирани файлове, защитени с такъв ключ.

Самият ключ се състои от ключова дума от три части, като всяка от тях е предложена от член на ЦИК, записана е на хартия и се съхранява в запечатан плик.

ЦИК възлага на "Информационно обслужване" издаването на цифровите сертификати, които ще се използват в устройствата за машинно гласуване.

Специални правила има и за физическата защита на машините. Те ще се съхраняват в склад в София, оборудван с алармена система и видеонаблюдение, а всяко тяхно движение ще става след разпореждане на ЦИК.

При транспортирането е предвиден непрекъснат съпровод и охрана от полицейски служители.

За машините, предназначени за секциите извън България, ЦИК прие отделно решение. Те ще бъдат превозвани в пломбирани транспортни куфари чрез дипломатическо карго на Министерството на външните работи, а при предаването им ще се записват номерата на секцията, машината и пломбата.

Всяко преместване и предаване на устройствата ще бъде проследявано по предварително определена процедура, като целта е да бъде запазена сигурността им от склада до избирателните секции.