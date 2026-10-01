Новини
Търси
Подкаст
Общество

Запечатани ключове и полицейска охрана: Как ще пазят машините за вота

Запечатани ключове и полицейска охрана: Как ще пазят машините за вота
БТА

ЦИК прие план за сигурността на машинния вот преди президентските избори на 25 октомври

Криптографски ключове, цифрови сертификати, видеонаблюдение и полицейска охрана ще бъдат част от мерките за защита на машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия прие плана за организацията на машинния вот на 1 октомври.

Една от мерките засяга управлението на криптографските ключове. При предаването на изходния код и данните за параметризиране на устройствата ще се използват компресирани файлове, защитени с такъв ключ.

Самият ключ се състои от ключова дума от три части, като всяка от тях е предложена от член на ЦИК, записана е на хартия и се съхранява в запечатан плик.

ЦИК възлага на "Информационно обслужване" издаването на цифровите сертификати, които ще се използват в устройствата за машинно гласуване.

Специални правила има и за физическата защита на машините. Те ще се съхраняват в склад в София, оборудван с алармена система и видеонаблюдение, а всяко тяхно движение ще става след разпореждане на ЦИК.

При транспортирането е предвиден непрекъснат съпровод и охрана от полицейски служители.

За машините, предназначени за секциите извън България, ЦИК прие отделно решение. Те ще бъдат превозвани в пломбирани транспортни куфари чрез дипломатическо карго на Министерството на външните работи, а при предаването им ще се записват номерата на секцията, машината и пломбата.

Всяко преместване и предаване на устройствата ще бъде проследявано по предварително определена процедура, като целта е да бъде запазена сигурността им от склада до избирателните секции.

Още по темата

ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

ЦИК поръчва 13,3 млн. бюлетини за президентските избори

Прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК обединяват усилия срещу нарушенията на изборите

Прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК обединяват усилия срещу нарушенията на изборите

ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Дефибрилатори в полицейските коли: Здравната комисия подкрепи промяната

Дефибрилатори в полицейските коли: Здравната комисия подкрепи промяната

Михаела Доцова: Служителите в ДАЗД са тихите герои на България

Михаела Доцова: Служителите в ДАЗД са тихите герои на България

Най-важното от България на 01.10.2026 г.

Най-важното от България на 01.10.2026 г.

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Хора с увреждания отново на протест в София: Искат достъпни таксита и повече специализиран транспорт

Хора с увреждания отново на протест в София: Искат достъпни таксита и повече специализиран транспорт

Водещи

Криста Пайк е в критично състояние след два неуспешни опита за екзекуция

Криста Пайк е в критично състояние след два неуспешни опита за екзекуция

  • Преди 11 минути
Най-важното от света на 01.10.2026-та г.

Най-важното от света на 01.10.2026-та г.

  • Преди 11 минути
Ивайло Мирчев: Не са разкрити евентуалните политически поръчители на убийството на Илиян Филипов

Ивайло Мирчев: Не са разкрити евентуалните политически поръчители на убийството на Илиян Филипов

  • Преди 12 минути
Дефибрилатори в полицейските коли: Здравната комисия подкрепи промяната

Дефибрилатори в полицейските коли: Здравната комисия подкрепи промяната

  • Преди 17 минути
Максимални 40 точки: Имитация на DARA спечели унгарското "Като две капки вода"

Максимални 40 точки: Имитация на DARA спечели унгарското "Като две капки вода"

  • Преди 30 минути
Михаела Доцова: Служителите в ДАЗД са тихите герои на България

Михаела Доцова: Служителите в ДАЗД са тихите герои на България

  • Преди 30 минути
Най-важното от България на 01.10.2026 г.

Най-важното от България на 01.10.2026 г.

  • Преди 41 минути
ЕС и Украйна осигуриха средствата за бюджета и отбраната на Киев за 2026 г.

ЕС и Украйна осигуриха средствата за бюджета и отбраната на Киев за 2026 г.

  • Преди 41 минути
Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

  • Преди 46 минути
Как да остареем здрави: Навиците, които си струва да изградим още след 30

Как да остареем здрави: Навиците, които си струва да изградим още след 30

  • Преди 50 минути
Нова експедиция в орбита: SpaceX изстреля учени от САЩ, Русия и Канада

Нова експедиция в орбита: SpaceX изстреля учени от САЩ, Русия и Канада

  • Преди 1 час
Хора с увреждания отново на протест в София: Искат достъпни таксита и повече специализиран транспорт

Хора с увреждания отново на протест в София: Искат достъпни таксита и повече специализиран транспорт

Задържаха мъж с двойно гражданство за подготовка на атентат срещу британска база

Задържаха мъж с двойно гражданство за подготовка на атентат срещу британска база

  • Преди 1 час
България към Западните Балкани: ЕС остава цел, но напредъкът зависи от изпълнените ангажименти

България към Западните Балкани: ЕС остава цел, но напредъкът зависи от изпълнените ангажименти

  • Преди 1 час
Отмениха концертите на Кание Уест в Русия

Отмениха концертите на Кание Уест в Русия

  • Преди 1 час