Владимир Николов катастрофира в София, полиция дойде след спор между шофьорите

Бившият волейболист и настоящ депутат от "Прогресивна България" Владимир Николов е участвал в лек пътен инцидент в центъра на София. Катастрофата е станала на територията на бензиностанция в района на булевардите "Константин Величков" и "Тодор Александров".

По първоначална информация сблъсъкът е станал при ниска скорост по време на маневра край търговския обект. Една от разпространените версии е, че Николов е извършил неправилна маневра, но това не е потвърдено официално от компетентните органи.

При произшествието няма пострадали, а щетите по автомобилите са незначителни.

След сблъсъка между двамата водачи е възникнал словесен спор, заради който на място е извикан екип на Пътна полиция. Служителите на реда са съдействали за успокояване на ситуацията и за оформяне на документите по случая.

По предоставената информация и двамата шофьори са били тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите им са отрицателни.

Случаят е приключил като леко пътнотранспортно произшествие с материални щети. Двамата водачи са попълнили двустранен протокол, без да се налага хоспитализация.