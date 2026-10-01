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Отмениха концертите на Кание Уест в Русия

Отмениха концертите на Кание Уест в Русия

Американският изпълнител трябваше да излезе на сцената на „Газпром Арена“ в Санкт Петербург на 10 и 11 октомври

Двата планирани концерта в Русия на рапъра Йе, известен преди като Кание Уест, бяха официално отменени, съобщава Би Би Си.

Американският изпълнител трябваше да излезе на сцената на „Газпром Арена“ в Санкт Петербург на 10 и 11 октомври. Ако концертите се бяха състояли, те щяха да бъдат сред най-мащабните изяви на западен изпълнител в Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Организаторите от базираната в Москва Say Agency потвърдиха отмяната в публикация в Telegram.

„С искрено съжаление съобщаваме, че концертите на Йе в Санкт Петербург няма да могат да се проведат на планираните дати“, заявиха от агенцията.

Организаторите допълниха, че предстои да публикуват официално съобщение за бъдещето на проекта и плановете си.

Спор около концертите още от август

Още през август от „Газпром Арена“ заявиха, че не е подписан договор за наем на стадиона с организаторите и поради тази причина концертите не могат да се проведат там.

От Say Agency тогава обясниха, че работят за разрешаването на проблема. В крайна сметка обаче двете изяви няма да се състоят.

От стадиона потвърдиха също, че са получили оплаквания във връзка с планираното гостуване на американския рапър.

Причината е свързана с поредицата от антисемитски и пронацистки изказвания на Йе през последните години. Впоследствие изпълнителят се извини за част от тях, като заяви, че е „загубил връзка с реалността“ в контекста на биполярното си разстройство.

През 2025 г. той предизвика нова вълна от критики, след като започна да продава тениски със свастика и издаде песен със заглавие „Heil Hitler“.

Критики и в Русия

Планираните концерти предизвикаха негативни реакции и в самата Русия.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи провеждането им като неприемливо и обърна внимание на предишни изказвания на Йе, възприемани като възхвала на Адолф Хитлер.

Темата е особено чувствителна в Русия заради огромните човешки жертви на Съветския съюз във войната срещу нацистка Германия през Втората световна война.

Проправителствени и подкрепящи войната руски блогъри също поставиха под въпрос дали американски изпълнител трябва да изнася концерти в страната, докато САЩ предоставят финансова и военна помощ на Украйна.

Йе все още не е коментирал публично отмяната на концертите.

Поредица от отменени участия

Рапърът се завърна към концертната дейност по-рано тази година. През април той изнесе в Лос Анджелис първия си голям концерт в САЩ от повече от пет години, а впоследствие имаше участия в страни като Испания, Португалия и Нидерландия.

Русия обаче не е единствената държава, в която негови концерти бяха отменени.

Планирани участия на Йе бяха отменени и в Полша, Италия и Франция. Миналото лято той трябваше да бъде хедлайнер на фестивала Wireless в Лондон, но след като му беше забранено да влиза във Великобритания, организаторите отмениха цялото събитие.

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