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Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър

Случаят с Ива Михайлова стигна до ПАСЕ: Българската делегация връчи нон-пейпър
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Българските представители поставиха пред ръководството на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа постави случая с Ива Михайлова от Северна Македония, която има и българско гражданство, пред ръководството на институцията.

Ръководителят на делегацията Весела Момчева-Таун е връчила нон-пейпър по случая на председателя на ПАСЕ Петра Байр. На срещата е присъствала и заместник-председателят на българската делегация Деница Сачева.

Казусът беше обсъден и в рамките на есенната сесия на Асамблеята в Страсбург. На 29 септември Момчева-Таун е отправила въпрос към генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе за възможностите организацията да реагира в случаи, при които съдебни ограничения възпрепятстват достъпа до необходима медицинска помощ.

Въпросът е свързан със забраната на Михайлова да напуска Северна Македония за лечение в чужбина заради висящо съдебно производство.

Според представената информация Берсе е подчертал значението на достъпа до адекватни здравни грижи и е припомнил, че държавите членки трябва да спазват стандартите на Съвета на Европа, включително тези в Европейската социална харта.

Случаят е бил поставен и пред външния министър на Монако Изабел Беро-Амадей, която в момента председателства Комитета на министрите на Съвета на Европа. Тя е посочила, че Комитетът не заема позиция по конкретни случаи, които са предмет на текущи производства.

Беро-Амадей обаче е обърнала внимание на възможността да бъдат поискани временни мерки по Правило 39 от Правилника на Европейския съд по правата на човека. Такива мерки могат да бъдат прилагани при изключителни обстоятелства, когато съществува непосредствен риск от непоправима вреда за право, защитено от Европейската конвенция за правата на човека.

Българската страна продължава да поставя случая пред европейските институции, като акцентът е върху достъпа на Михайлова до лечение и спазването на нейните права в рамките на текущото съдебно производство.

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