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Дефибрилатори в полицейските коли: Здравната комисия подкрепи промяната

Дефибрилатори в полицейските коли: Здравната комисия подкрепи промяната
Pixabay

Депутатите в комисията подкрепиха и автоматизирана оценка на риска при решенията на ТЕЛК и НЕЛК

Полицаи, които се намират на мястото на инцидент, да могат да оказват първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Това предвижда един от двата законопроекта за промени в Закона за здравето, които парламентарната здравна комисия подкрепи на първо гласуване.

Предложението, внесено от Георги Илиев и група народни представители, получи 18 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

Според проекта органите на МВР ще могат да използват автоматични външни дефибрилатори, с които са оборудвани служебните им превозни средства, когато се окажат на мястото на инцидент при изпълнение на правомощията си.

Здравната комисия подкрепи и друг законопроект, свързан с ТЕЛК и НЕЛК. Той беше внесен от Александър Симидчиев и група депутати и получи 16 гласа "за" и два "въздържал се"

Предвижда се освидетелстваните от ТЕЛК лица и техните законни представители да имат достъп до здравната информация в базата данни на НЕЛК. Заявления по електронен път ще могат да бъдат подавани и чрез пълномощник.

Предложението включва и възможност чрез информационната система на НЕЛК да бъде въведена автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност.

При висок риск, свързан с действия на ТЕЛК, случаят ще може да бъде разглеждан от НЕЛК. Ако рискът е свързан с действия на самата НЕЛК, проверката ще се извършва от лица, определени от здравния министър.

Третият разгледан законопроект не получи подкрепата на комисията. Той е внесен от Костадин Костадинов и група депутати и предвиждаше всеки, който се намира на място на инцидент със спешно състояние, да уведомява 112, най-близкия център за спешна медицинска помощ или лечебно заведение и най-близкото полицейско управление.

Одобрените два законопроекта са преминали само първия етап в парламентарната комисия и предстои да бъдат разглеждани в рамките на законодателната процедура.

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