Подпалени кофи и сблъсъци с полицията: Ученици блокираха училища във Франция (СНИМКИ)

Протести на ученици на места парализираха Париж и редица други френски градове, като на моменти се стигна до палежи, вандалски прояви и сблъсъци с полицията. Младежите настояват за по-добри условия в училищата, по-нормални учебни графици, по-малки класове и повече учители, предаде Евронюз.

Протестите започнаха миналата седмица в региона Ил дьо Франс около Париж, но постепенно се разпространиха в цялата страна. Във вторник образователните власти съобщиха за блокади на около десет гимназии в района на столицата.

източник: БТА

В Лил маскирани ученици се събраха пред гимназията „Сезар Баджо“, където запалиха контейнери за отпадъци. Повредени бяха автобусни спирки и рекламни съоръжения, а срещу полицаите бяха хвърляни бутилки, павета и други предмети. Силите на реда отговориха със сълзотворен газ.

В Нант младежи натрупаха десетки контейнери пред входа на гимназия „Габриел Гист'о“, за да блокират достъпа до сградата. В Париж около 30 ученици се изправиха срещу полицейски кордон пред училище „Араго“.

Подобни акции бяха регистрирани още в Марсилия, Бордо и Лион.

Пред парижкото училище „Ламартин“ се събраха около 80 ученици с плакати с надписи „Повече часове в училище, отколкото сън“ и „От 8:00 до 18:00 часа – ученици ли сме, или сме арестувани?“.

17-годишна ученичка обясни пред АФП, че недоволството е породено от липсата на достатъчно ресурси, прекалено натоварените учебни програми и високите температури в класните стаи.

източник: БТА

„Тук сме и за да подкрепим учителите си, които имат безумно много работа в сравнение с това, което получават“, каза тя.

Напрежение имаше и в Рен, където около стотина ученици хвърляха различни предмети по сградата на една от най-големите гимназии в Бретан.

Ученическите протести съвпаднаха с планирани национални демонстрации и стачки срещу проектобюджета на правителството на премиера Себастиен Льокорню. Очакваше се десетки хиляди души да излязат по улиците на Париж и други градове. Учители и пожарникари също обявиха стачни действия, докато общественият транспорт остана сравнително слабо засегнат.

„Гневът е огромен. Предупреждавам правителството – то трябва да отговори на исканията и да преразгледа проектобюджета, който е опасен за страната“, заяви лидерът на синдиката CGT Софи Бине.

Премиерът Льокорню предупреди, че евентуална ескалация на протестите в гимназиите би била „безотговорна“. Той обвини крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), че насърчава протестните действия.

Вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи, че в понеделник са били извършени 164 ареста, а протестите са засегнали 180 училища.

„Не можем да толерираме ексцесии“, заяви той.

В парижкото предградие Сен Сен Дени местният кмет от LFI Бали Багайоко се присъедини към протест на стотици ученици. Той определи недоволството като „напълно легитимно“ и заяви, че районите с по-ниски доходи получават по-малко ресурси в сравнение с по-богатите части на страната.