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Братята Николови направиха първа обща тренировка с Лубе

Братята Николови направиха първа обща тренировка с Лубе
БТА

Александър и Симеон се присъединиха към италианския гранд след кратката почивка, която получиха след Европейското първенство

Българските волейболни национали Александър и Симеон Николови проведоха първата си тренировка за сезона с Кучине Лубе Чивитанова.

Двамата братя се присъединиха към италианския тим след края на почивката, която получиха заради участието на България на Европейското първенство.

Първото им занимание се проведе в зала „Еуросуоле Форум“. В следващата си проверка Лубе ще проведе съвместна тренировка с Юаса Батери Гротадзолина.

Александър Николов не скри емоциите си от възможността да бъде съотборник със своя брат.

„Да тренирам с Мони в „Еуросуоле Форум“ беше страхотно. Чувствам се добре, защото това е моят дом, а вече и неговият. Усещам разликата. Сутринта беше много емоционална и почувствах позитивната атмосфера“, заяви по-големият брат пред клубния сайт.

Алекс обясни, че силните характери и общата страст към волейбола понякога могат да доведат до напрежение между двамата, но подчерта, че всичко е в интерес на отбора.

„Ние сме темпераментни братя, които споделят огромна страст към волейбола, така че са възможни и конфликти. Мотивираме се взаимно и може би ще станете свидетели на подобни моменти, но всяка размяна на реплики е за доброто на отбора“, добави Александър Николов.

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