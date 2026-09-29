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Нетаняху предупреди за удари срещу Израел преди изборите в страната

Нетаняху предупреди за удари срещу Израел преди изборите в страната
АП/БТА

Основният опонент на израелския премиер Гади Айзенкот настоя за незабавни и официални действия от страна на правителството, ако данните на разузнаването са автентични

В навечерието на парламентарния вот на 27 октомври израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи предупреждение, че враждебни сили могат да предприемат офанзива срещу страната, информира израелската новинарска агенция ТПС, цитирано по БТА.

Това изявление веднага отприщи вълна от критики от страна на опозицията, която обвини министър-председателя, че експлоатира темата за националната сигурност за тяснопартийни и политически дивиденти.

По време на инспекция във военновъздушната база „Тел Ноф“ в Централен Израел премиерът очерта непосредствените рискове пред държавата.

„Има признаци, че враговете ни ще се опитат да ни атакуват в навечерието на изборите“, заяви Нетаняху. „Не си играйте с нас. Дългата ни ръка ще ви достигне навсякъде и по всяко време“, добави той.

В речта си пред военните Нетаняху отчете, че само през изминалите няколко седмици израелската армия е ликвидирала над 100 терористи в ивицата Газа. Той подчерта, че в момента върху Тел Авив се оказва „огромен натиск“ за изтегляне на войските и отстъпление от завоюваните позиции на фронта. „Няма да допусна това“, категоричен бе израелският лидер.

Реакцията на политическите му опоненти последва незабавно. Основният опонент на израелския премиер Гади Айзенкот настоя за незабавни и официални действия от страна на правителството, ако данните на разузнаването са автентични.

„Ако казаното от вас за заплахите за сигурността е вярно, трябва незабавно да информирате лидера на опозицията Яир Лапид“, обърна се директно Айзенкот към премиера.

От ръководството на опозиционната „Йеш Атид“ аргументираха искането си за спешен съвмествен брифинг с необходимостта да се изясни дали страната е изправена пред реален военен риск, или изявленията са просто политически ход, целящ манипулация на предизборната кампания.

„Сигурността на Израел в никакъв случай не бива да се смесва с предизборната кампания, дори само привидно“, подчертаха в официална позиция от опозиционната партия.

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