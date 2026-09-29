Променлива облачност и валежи на места в страната утре

През нощта облачността ще се задържи значителна, като на места в южната половина на страната са възможни слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще остане слаб, а в източните райони - умерен, от север-североизток. Температурите сутринта ще са между 8° и 13°, около 10° в София.

През утрешния ден облачността в Северна България постепенно ще се разкъса и намалее, което ще доведе до предимно слънчево време. В южните райони ще остане значителна, но през втората половина на деня ще започне да се разсейва. Слаб дъжд ще превали само на изолирани места, главно в югоизточната част на страната. Североизточният вятър ще бъде умерен, а в източните райони - силен. Максималните температури ще достигнат между 19° и 24°, в София - около 20°.

В планините на Южна България ще остане предимно облачно, като на места се очакват слаби валежи от дъжд, а над 2200 метра надморска височина - от сняг. За разлика от тях, над Стара планина ще бъде предимно слънчево.

Вятърът ще е силен до бурен, с посока изток-североизток. Температурата на 1200 метра ще достигне около 14°, а на 2000 метра - около 6°.

По Северното Черноморие облачността ще се разкъса и времето ще бъде предимно слънчево. По Южното Черноморие обаче ще остане облачно, като на места ще превали дъжд. Североизточният вятър ще се задържи умерен до силен. Максималните температури ще са между 20° и 21°, а морската вода ще бъде 20°-22°. Вълнението на морето ще достигне 3-4 бала.