Дуа Липа се развихри на албанска сватба с баща си
Певицата сподели кадри от сватбата на братовчед си и я определи като "голяма албанска сватба"
Дуа Липа показа любопитни моменти от семейна сватба в Косово, където се включи в традиционен албански танц заедно с баща си Дукаджин Липа. Двамата танцуваха с чаши, балансирани върху главите им, докато останалите гости ги аплодираха.
Поводът е сватбата на братовчеда на певицата Анд Джакова и Розафа Келменди в Прищина. Самата Дуа определи празненството като "голяма албанска сватба", като сподели поредица от кадри със семейството си.
За празненството изпълнителката сменила тоалета си и се появила с черна рокля с открит гръб, преди да се присъедини към баща си на дансинга.
Двамата изпълнили традиционен албански танц, като успели да запазят чашите върху главите си, докато танцували в кръг с вдигнати ръце.
Дуа Липа сподели и снимки с майка си Анеса, сестра си Рина и брат си Джин, както и моменти от разрязването на сватбената торта от младоженците.
Певицата има силна връзка с Косово. Тя е родена в Лондон в семейство на косовски албанци, а през 2008 г. семейството ѝ се премества в Прищина. По-късно Дуа се връща във Великобритания, където развива музикалната си кариера.
Семейството стои и зад Sunny Hill Festival в Прищина, който през годините привлича международни изпълнители в Косово.