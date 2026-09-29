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Дуа Липа се развихри на албанска сватба с баща си

Дуа Липа се развихри на албанска сватба с баща си
Instagram/ dualipa

Певицата сподели кадри от сватбата на братовчед си и я определи като "голяма албанска сватба"

Дуа Липа показа любопитни моменти от семейна сватба в Косово, където се включи в традиционен албански танц заедно с баща си Дукаджин Липа. Двамата танцуваха с чаши, балансирани върху главите им, докато останалите гости ги аплодираха.

Поводът е сватбата на братовчеда на певицата Анд Джакова и Розафа Келменди в Прищина. Самата Дуа определи празненството като "голяма албанска сватба", като сподели поредица от кадри със семейството си.

За празненството изпълнителката сменила тоалета си и се появила с черна рокля с открит гръб, преди да се присъедини към баща си на дансинга.

Двамата изпълнили традиционен албански танц, като успели да запазят чашите върху главите си, докато танцували в кръг с вдигнати ръце.

Дуа Липа сподели и снимки с майка си Анеса, сестра си Рина и брат си Джин, както и моменти от разрязването на сватбената торта от младоженците.

Певицата има силна връзка с Косово. Тя е родена в Лондон в семейство на косовски албанци, а през 2008 г. семейството ѝ се премества в Прищина. По-късно Дуа се връща във Великобритания, където развива музикалната си кариера.

Семейството стои и зад Sunny Hill Festival в Прищина, който през годините привлича международни изпълнители в Косово.

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