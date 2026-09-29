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Иван Шишков: Двама кметове са дадени на прокуратурата

Иван Шишков: Двама кметове са дадени на прокуратурата
Снимка: БТА

Работата не е свършена, а те искат парите, каза регионалният министър

Установили сме злоупотреби с процедурите за блокове за саниране. Дадени са двама кметове на Прокуратурата - на Асеновград и на Ловеч за подадени документи с невярно съдържание. Те са поискали да бъде платено финансирането за тези обекти, но се оказва, че сградите не са готови. "Работата не е свършена, а те искат парите". Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред БТВ.

Проверка е установила, че блоковете не само не са санирани, но скелето за тази работа още стои край сградите. "Те дали са получили парите от Общината не знаем, но парите са поискани от Регионалното министерство. Някой иска пари, създават се документи... сега нещата ще се случват по различен начин", каза Шишков.

Той поясни, че в Хасково проверяват реконструкцията на художествена галерия. "Това е сложна конструкиция, укрепването на сградата ме притеснява, но искам да проверим", каза регионалният министър. "Всяко евро, което се даде, трябва да бъде отчетено. В Хасково фирмите очевидно имат традиции да печелят обществени поръчки", допълни той.

"ДНСК съм ги изпратил на АМ "Хемус". Дирекцията ще проверява всички строителни обекти. Той обясни, че развалянето на старите договори за строеж на магистралата ще костват нови две години и маса пари на държавата. 

Договореното ще трябва да бъде построено до 2-3 години от Монтана до Видин. "Това е юридическото наследство. Те ще го построят за това време, а ние ще им плащаме между 5 и 6 години. Ние ще плащаме разсрочено. То няма да тежи на държавата и ще държим контрола - те ще трябва да строят качествено, а не както досега да получават авансово. 

"Нещата в България се промениха", категоричен е Иван Шишков. Държавата, когато защитава своя интерес, тя ще бъде в силна позиция. Много просто е било да се направят проектите, да се защити държавата. Вместо това - по всички студия се говори за корупция.

Той уточни, че са възложили проект за изграждане на тунел под Петрохан. "Тази процедура трябва да завърши с ОВОС". Ще ползваме публично-частно партньорство, тогава проблемът с кражбите се минимизира, допълни министърът.

"Северната скоростна тангента ще стигне до обвинителни актове, защото 1/3-а от асфалта го нямаше. Прокуратурата разглежда "Хемус". Ситуацията се налага да се случи точно това - контрол", поясни той.

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