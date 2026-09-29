По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

Българският национален отбор по футбол приема Естония във втория си мач от група 4 на Лига С в Лигата на нациите.

Двубоят е изключително важен за „лъвовете“, които започнаха участието си в турнира с домакинска загуба с 1:2 от Люксем. България поведе чрез Асен Чандъров, но гостите стигнаха до пълен обрат.

Естония пристига в Пловдив с точка в актива си след равенството с Исландия в първия кръг. Така преди вторите лидерски срещи в групата е Люксембург с три точки, Естония и Исландия имат по една, а България е без актив.

Срещата е тази вечер, 29 септември, от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и ще бъде предавана пряко по MAX One.

Националите няма да могат да разчитат на Теодор Иванов, който отпадна от състава заради разтежение. Селекционерът Александър Димитров обяви, че очаква по-агресивна игра, повече спечелени единоборства и по-висока ефективност в атаката.

А1 притежава правата за мачовете на България от Лигата на нациите, квалификациите за Евро 2028 и избраните международни контроли до края на този цикъл.

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За феновете най-важната информация преди първия съдийски сигнал е ясна - България срещу Естония, тази вечер от 21:45 часа, пряко по MAX One.