Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково. В стопанството се отглеждат 27 овце.

Собственикът сам е подал сигнал до компетентните органи, след като е забелязал клинични признаци на заболяването, и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

От БАБХ уточняват, че заболяването не представлява опасност за хората, но разпространението му може да доведе до сериозни икономически загуби. Предприети са необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на заразата, а собствениците на засегнатите животни ще бъдат обезщетени съгласно закона.

Около огнището са определени две рестриктивни зони. В 5-километровата защитна зона попадат селата Тянево и Дряново в община Симеоновград и Овчарово в община Харманли. Въведена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща населени места в общините Симеоновград, Харманли, Тополовград, Гълъбово, Раднево и Опан.

В засегнатите райони се забранява придвижването на овце и кози, освен при определени условия за незабавно клане. Животните трябва да бъдат отглеждани затворени, а ветеринарните власти ще извършат преброяване на стопанствата и засилен контрол върху движението на животни, фуражи и транспортни средства.

От Агенцията призовават стопаните да спазват стриктно мерките за биосигурност и при съмнение за заболяването незабавно да потърсят ветеринарен лекар.