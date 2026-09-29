Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

Футболният мениджър Джери Перейра вярва, че Левски може да прибере сериозна сума от продажбата на Майкон, но само ако ръководството се разбере с него за нов договор. Настоящият му изтича в края на сезон 2026/27, а още през лятото имаше много спекулации за бъдещето на бразилеца.

Левски доминира в идеалния отбор на сезона

„Аз искам той да остане в Левски, защото така клубът ще го продаде и един мениджър в тази ситуация ще вземе пари. Уважавам неговия мениджър и говоря с него. Не вярвам Левски да изпусне такъв футболист. Ако те тръгнат сега да взимат негов заместник, ще трябва да платят 1,5-2 млн. евро. Трябва да седнат и да се разберат. Ако Майкон преподпише, ще бъде продаден за минимум 4-5 млн. евро. Ако играе всеки мач в Европа, може и да отиде на 5-6 млн. евро", сигурен е Перейра, който е довел много бразилски футболисти в България.

„Преди 4 месеца говорих с един руски отбор, който беше готов да извади 4 млн. евро за Майкон. Но се отказаха, защото видяха, че договорът му изтича след 7-8 месеца. Никой няма да дава луди пари за футболист с изтичащ договор. Най-добре за мен е да преподпише. Левски трябва да опита с максимална сила той да остане в клуба. Неговият мениджър обаче е труден човек“, призна Джери Перейра пред Gong.bg.