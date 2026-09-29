Шкварек: Мицотакис отказа да върне костите на Самуил, защото Кирил Петков пратил Лена да преговаря за тях

Историкът и политически анализатор Кристиян Шкварек публикува снимка на бившия премиер Кирил Петков и на настоящия лидер на ПП Асен Василев с възмущение, че двамата си приписват заслуги по връщането на костите на Самуил в София. В социалните медии Шкварек написа:

"Тези безсрамници са се изтъпанили пред паметника на Самуил в София да си приписват връщането на останките му 5 години, след като се провалиха да го върнат те.