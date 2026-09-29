Шкварек: Мицотакис отказа да върне костите на Самуил, защото Кирил Петков пратил Лена да преговаря за тях
Как е възможно някой, който се е провалил в нещо да си приписва успех, постигнат след него, пита общественикът
Историкът и политически анализатор Кристиян Шкварек публикува снимка на бившия премиер Кирил Петков и на настоящия лидер на ПП Асен Василев с възмущение, че двамата си приписват заслуги по връщането на костите на Самуил в София. В социалните медии Шкварек написа:
"Тези безсрамници са се изтъпанили пред паметника на Самуил в София да си приписват връщането на останките му 5 години, след като се провалиха да го върнат те.
И ако широката публика може да бъде заблудена, защото не следи процесите, аз се ангажирам с казуса отдавна и помня точно, какво се случи тогава.
Почти всяко правителство за последните десетилетия преговаряше с Гърция за Самуил. Опитите се проваляха всеки път, защото гърците искаха едни византийски ръкописи, кои институт в София отказваше да предаде.
Преди 5 години и Кирил Петков се опита да "стартира процеса", като го възложи на...Лена, която тогава му беше шеф на кабинета. Впечатлен от равнопоставеността на контактното ниво, Мицотакис ги отряза. Това е всичко. Процесът спря.
Затова и Самуил не дойде тогава, а години по-късно, когато най-после са се разбрали с Мицотакис. Как е възможно някой, който се е провалил в нещо да си приписва успех, постигнат половин десетилетие по-късно без да го хваща безумен срам за мен е необяснимо и граничи със социопатията", пише Шкварек.