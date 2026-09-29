Кирил Петков: Горд съм, че след 1000 години останките на цар Самуил се връщат в България

„Аз съм много горд, че 1000 години след смъртта на българския владетел неговите останки се връщат.“ Това заяви Кирил Петков по повод обявеното споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил.

Очаква се те да бъдат официално предадени на България на 3 октомври и положени в църквата „Света София“.

Петков припомни разговорите си с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис през 2022 г. По думите му тогава Мицотакис е поел ангажимент да направи всичко възможно останките да бъдат върнати в България.

„И това е един жест на приятелство“, заяви Петков.

Той подчерта, че за постигането на споразумението са работили представители на няколко български правителства и специално открои посланика на България в Гърция Валентин Порязов.

„И тук не е въпросът кой го е направил, по-важното е, че след 1000 години българският владетел, символ на българската държава, ще се върне обратно в България“, каза Петков.

По думите му като част от договореностите България ще върне на Гърция гръцки артефакти, които се намират у нас.

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев от своя страна свърза развитието на отношенията между София и Атина с енергийното сътрудничество след началото на войната в Украйна.

„С избухването на войната в Украйна и със спирането на руския газ се случиха две неща: първо, ние не спряхме транзита към Гърция, когато подаването на руски газ спря към България; и второ, удвоихме капацитета за обмен на електроенергия, което помогна на Гърция да поддържа по-нормални цени на тока“, заяви Василев.

Според него това е допринесло за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

Василев посочи още, че в края на кабинета „Денков“ е бил подготвен проект за дългосрочно споразумение с Гърция. По думите му той е включвал българска концесия и индустриална зона на пристанището в Александруполис, магистрална връзка до Русе и бърза железопътна връзка през „Капитан Андреево“ и Силистра, както и изграждането на нов мост. Той заяви, че тези инфраструктурни проекти вече са заложени в рамките на НАТО и Европейския съюз.