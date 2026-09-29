Слави Трифонов за протеста за „Петрохан“: Вие сте обречени

Днес вечерта пред Съдебната палата петдесетина ненормалници се събраха под надслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“. Смешно, тъжно, жалко. Сигурен съм, че и вие ще си намерите подходяща дума, с която да опишете тази сбирка на малоумници.

Забравих да се представя. Аз съм вандалът, против когото протестираха феновете на Калушев. Мислех, че със събарянето на този шибан камък всичко ще свърши. Експертите и институциите се произнесоха, жалката им паметна плоча вече я няма… Казах си: „Край, тая гнусна история приключи и мястото ѝ е в учебниците по криминология.“ Но вместо това – протести, желания за ексхумация и лешояди с камери и микрофони.

Ще кажа нещо на така наречените „протестъри“ и фенове на Калушев. Нещо трябва да ви е безкрайно ясно! Срещу вас стои една огромна група хора, която знае, че сте сбъркани и ненормални, отвращава се от вас и стои твърдо и непоколебимо срещу вас. Вие няма да победите в тази битка. Жалките ви протести ще намалеят и накрая ще изчезнат.