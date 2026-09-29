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Георги Петров, ПБ: Изгубеното доверие между лекар и пациент е големият проблем в здравеопазването

Георги Петров, ПБ: Изгубеното доверие между лекар и пациент е големият проблем в здравеопазването
БТА

По думите му пациентите често не могат да преценят дали медицинската помощ, която получават, е напълно обоснована или определени дейности се извършват заради свързаното с тях финансиране

Изгубеното доверие между лекар и пациент е един от основните проблеми в здравеопазването. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Прогресивна България“ и член на парламентарната комисия по здравеопазването Георги Петров по време на форума „Приоритет: здраве – от реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ“, организиран от Българския лекарски съюз (БЛС).

В рамките на събитието бяха представени две проучвания, проведени сред лекари и пациенти. Петров предложи изследванията да бъдат допълнени с данни от предходни години, включително от 2024 и 2025 г., за да може да се проследи развитието на тенденциите и да се установи в кои области на здравната система има влошаване или подобрение.

По думите му пациентите често не могат да преценят дали медицинската помощ, която получават, е напълно обоснована или определени дейности се извършват заради свързаното с тях финансиране. Според него това е един от въпросите, които изискват допълнително внимание.

Петров коментира и начина, по който пациентите използват здравната система. Според него през последните години все повече хора се насочват първо към спешните отделения, вместо да потърсят личния си лекар. Той посочи, че трябва да бъде проследена и тенденцията при хоспитализациите.

Сред останалите проблеми депутатът открои затруднения достъп до медицински специалисти в отдалечените населени места. По думите му подобен проблем не се наблюдава в същата степен в големите градове.

Петров предложи още да бъде проведено проучване сред лекарите от различни специалности, което да покаже диапазона на възнагражденията им.

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