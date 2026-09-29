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Красимир Цветков: Таксиметровите шофьори не могат да продължат да работят под себестойност

Красимир Цветков: Таксиметровите шофьори не могат да продължат да работят под себестойност

По думите му през последния период са се увеличили цените на горивата и застраховките, а действащата методика не отчита редица други разходи

Увеличението на таксиметровите тарифи в София с малко над 5% от началото на следващата година е недостатъчно и не отразява реалните разходи на шофьорите. Това заяви пред БНР председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков.

„Няма начин да бъдем доволни от решението на Столичния общински съвет. То е абсолютна симулация на дейност. Въобще не може да го наречем увеличение. 5,3% е гласувано, което на практика означава увеличение с 30 цента на дневната тарифа“, коментира той.

По думите му през последния период са се увеличили цените на горивата и застраховките, а действащата методика не отчита редица други разходи.

„Трябва да се заложат и разходите за придобиване на транспортни средства, за осигуровки, за поддържане и ремонт. Тези пера не се отразяват в методиката“, посочи Цветков. Според него при определянето на тарифите трябва да се отчита и прогнозната инфлация.

Председателят на синдиката смята, че трябва да бъде заложена и нормална доходност от труда на таксиметровите шофьори. По думите му предложението на бранша е след покриването на разходите доходът на водача да бъде съизмерим със средната заплата в столичния градски транспорт.

„Нашите разходи се вдигат. Това, което ние залагахме в нашето изчисление на тарифите, беше след разходите този положен труд да донесе на шофьора една средна работна заплата като тази в градския транспорт – съизмерима с нашия сектор“, обясни Цветков.

Друг спорен въпрос остава достъпът на такситата до бус лентите. Според Цветков подобна мярка би имала положителен икономически ефект както за пътниците, така и за шофьорите, а освен това би допринесла за намаляване на замърсяването.

Той отчете и отлив от използването на таксиметрови услуги, но подчерта, че секторът не може да продължи да работи под себестойност. Браншът вече заяви готовност за протест заради тарифите и отказа таксиметровите автомобили да получат достъп до бус лентите.

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