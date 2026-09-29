Иран: Тръмп е голям лъжец
Говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби отправи остри критики към президента на САЩ
Говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп заради негови изявления, свързани с ядрените оръжия и други теми, предаде Ройтерс.
„Американският народ трябва да чуе истината“, заяви Мохеби, като обвини Вашингтон, че е претърпял неуспех във военната си кампания срещу Иран.
По думите му САЩ трябва да прекратят военното си присъствие в региона.
Междувременно говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че нито една страна в региона няма да може да изнася петрол, ако Иран бъде възпрепятстван да продава своя петрол.
Галибаф предупреди още, че регионалната инфраструктура няма да бъде в безопасност, ако Иран не се чувства сигурен. Изявленията му са цитирани от ирански държавни медии.
Припомняме, че Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че е предложил на Иран облекчаване на санкциите и размразяване на блокирани средства срещу отстъпки по ядрената програма на страната.
„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо“, написа Тръмп в платформата „Трут Соушъл“.
Повод за реакцията му беше публикация на „Аксиос“, според която американският президент е готов да предложи облекчения на Техеран в замяна на отстъпки в ядрената сфера.
В същото време иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е обсъдил с катарски посредници предложения за прекратяване на войната със САЩ. По думите му идеите ще бъдат предадени на Вашингтон, а Иран очаква окончателният отговор на американската страна да бъде получен чрез Доха. Информацията е на държавната информационна агенция ИРНА.
Арагчи съобщи още, че Иран е запознал САЩ и международната общност с условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток. Той обаче не разкри подробности за конкретните условия.
„Ако американците твърдят, че се стремят към споразумение или мирно решение, ние вече сме представили такова решение“, заяви иранският външен министър.