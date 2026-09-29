Иран: Тръмп е голям лъжец

Говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп заради негови изявления, свързани с ядрените оръжия и други теми, предаде Ройтерс.

„Американският народ трябва да чуе истината“, заяви Мохеби, като обвини Вашингтон, че е претърпял неуспех във военната си кампания срещу Иран.

По думите му САЩ трябва да прекратят военното си присъствие в региона.

Междувременно говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че нито една страна в региона няма да може да изнася петрол, ако Иран бъде възпрепятстван да продава своя петрол.

Галибаф предупреди още, че регионалната инфраструктура няма да бъде в безопасност, ако Иран не се чувства сигурен. Изявленията му са цитирани от ирански държавни медии.

Припомняме, че Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че е предложил на Иран облекчаване на санкциите и размразяване на блокирани средства срещу отстъпки по ядрената програма на страната.

„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо“, написа Тръмп в платформата „Трут Соушъл“.