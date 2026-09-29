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Медии срещу Тръмп в съда: Искат постоянен достъп до Белия дом

Медии срещу Тръмп в съда: Искат постоянен достъп до Белия дом
БТА

Сегашната съдебна заповед, която временно блокира ограниченията, е в сила за 14 дни

CNN, MS NOW и Politico поискаха от федерален съд във Вашингтон да запази достъпа на техни журналисти до Белия дом, докато продължава делото им срещу решението на американския президент Доналд Тръмп да ограничи трите медии. 

Медиите са поискали предварителна съдебна забрана, която да попречи на администрацията да възстанови ограниченията, докато съдът не се произнесе по същество по спора.

До новото искане се стига, след като федералният съдия Тимъти Кели временно нареди достъпът на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом да бъде възстановен. Той прие, че отнемането на журналистическите акредитации вероятно е извършено без необходимата правна процедура. 

Забраната беше обявена от Тръмп на 18 септември. Президентът обвини трите медии в разпространяване на невярна информация, докато Министерството на правосъдието защити ограниченията и се позова на опасения, свързани с националната сигурност.

CNN, MS NOW и Politico оспорват решението, като твърдят, че то представлява дискриминация заради редакционните им позиции и нарушава защитите, предоставени от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

В съдебните си документи медиите посочват и проблеми с прилагането на временната заповед. След решението от миналата седмица техни журналисти първоначално съобщиха, че продължават да срещат ограничения, преди достъпът им впоследствие да бъде възстановен.

Съдебният спор продължава, като администрацията на Тръмп трябва да отговори на новото искане на медиите.

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