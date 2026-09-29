Овладяха пожара в Хасковско, огънят засегна около 1000 декара

Пожарът в землището на село Зорница, община Хасково, е локализиран. Няма опасност за населените места, съобщиха от Областната администрация в Хасково.

Огънят е засегнал около 1000 декара площ, като е обхванал борова и смесена гора, както и стърнища.

На място продължават да работят три противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които гасят останалите тлеещи огнища.

Движението по път III-5009 Зорница - Бели пласт вече е възстановено.

Пожарът избухна вчера следобед, а силният вятър затрудни работата на огнеборците и подпомогна разпространението на пламъците. В гасенето са участвали 12 екипа на пожарната от областите Хасково и Кърджали.

По първоначални данни възможна причина за пожара е авария по електропровод на EVN. Заради повредата вчера беше прекъснато и електрозахранването към помпена станция "Зорница".

Екипи на електроразпределителното дружество работят по отстраняването на аварията.