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Овладяха пожара в Хасковско, огънят засегна около 1000 декара

Овладяха пожара в Хасковско, огънят засегна около 1000 декара
Областна администрация Хасково

Огънят е обхванал борова и смесена гора и стърнища, три екипа остават на място

Пожарът в землището на село Зорница, община Хасково, е локализиран. Няма опасност за населените места, съобщиха от Областната администрация в Хасково.

Огънят е засегнал около 1000 декара площ, като е обхванал борова и смесена гора, както и стърнища.

На място продължават да работят три противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които гасят останалите тлеещи огнища.

Движението по път III-5009 Зорница - Бели пласт вече е възстановено.

Пожарът избухна вчера следобед, а силният вятър затрудни работата на огнеборците и подпомогна разпространението на пламъците. В гасенето са участвали 12 екипа на пожарната от областите Хасково и Кърджали.

По първоначални данни възможна причина за пожара е авария по електропровод на EVN. Заради повредата вчера беше прекъснато и електрозахранването към помпена станция "Зорница".

Екипи на електроразпределителното дружество работят по отстраняването на аварията.

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