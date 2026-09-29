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Аржентина отправи ултиматум към Великобритания

Аржентина отправи ултиматум към Великобритания
АР/БТА

Хавиер Милей е дал на британската страна срок от две седмици да спре работата по проекта „Сий Лайън“ (Sea Lion)

Аржентина заплаши Великобритания със съдебни действия, ако Лондон не прекрати проекта за добив на петрол край спорните Фолклендски острови, предаде ДПА.

Аржентинският президент Хавиер Милей е дал на британската страна срок от две седмици да спре работата по проекта „Сий Лайън“ (Sea Lion). В противен случай Буенос Айрес ще поиска от Международния трибунал по морско право в Хамбург да разпореди временното му преустановяване, заяви Милей в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Проектът „Сий Лайън“, разположен в Северния Фолклендски басейн, се реализира въз основа на британски лицензи. Аржентина обаче не признава тези разрешителни и ги определя като нелегитимни.

Фолклендските острови са британска отвъдморска територия от 1833 г. Аржентина основава териториалните си претенции на правоприемството на територии, принадлежали някога на Испанската империя.

Спорът между двете държави доведе до война през 1982 г., след като тогавашната аржентинска военна хунта нареди окупацията на островите. Великобритания отговори с военна операция, ръководена от тогавашния премиер Маргарет Тачър.

Хиляди британски военнослужещи и десетки бойни кораби бяха изпратени към архипелага. Британските сили възстановиха контрола над островите след 11 седмици бойни действия, при които загинаха стотици военнослужещи.

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