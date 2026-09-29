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Израел ликвидира ръководителя на военното крило на „Хамас“

Израел ликвидира ръководителя на военното крило на „Хамас“
АР/БТА

Групировката също потвърди смъртта му

Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е убил днес Изедин ал Бейк, ръководител на военното крило на палестинската групировка „Хамас“. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на израелския премиер Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац и палестински източници.

Нетаняху и Кац заявиха, че израелските въоръжени сили са атакували Бейк, когото обвиняват, че е планирал нападения и е набирал бойци.

„Хамас“ също потвърди смъртта му. Според групировката Бейк е загинал при израелски удар по жилищен блок в квартал „Насър“ в град Газа, извършен рано сутринта. Здравни работници съобщиха, че още един човек е починал от получените при атаката рани.

Израел твърди, че „Хамас“ се превъоръжава и извършва нападения в нарушение на постигнатото през октомври споразумение за прекратяване на огъня. През последните седмици израелските сили са засилили ударите си срещу групировката, посочва Ройтерс.

По данни на израелските въоръжени сили през този месец са били убити най-малко 20 членове на „Хамас“, сред които високопоставени командири, за които се твърди, че са участвали в нападенията от 7 октомври 2023 г. или са държали израелски заложници.

„Хамас“ отхвърля обвиненията, че подготвя нови нападения или възстановява арсенала си. Групировката на свой ред обвинява Израел, че нарушава споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Договореността, постигната миналата година с посредничеството на САЩ, предвижда възстановяване на Газа. Напредъкът по изпълнението ѝ обаче остава ограничен заради споровете около условията за разоръжаване на „Хамас“ и изтеглянето на израелските войски. Израел продължава да извършва въздушни удари в анклава.

Според здравните власти в Газа най-малко 1400 палестинци са били убити след влизането в сила на прекратяването на огъня. Израелските въоръжени сили съобщават за четирима загинали израелски войници през същия период.

 

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