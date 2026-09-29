Новини
Търси
Подкаст
Общество

Омбудсманът: Недостигът на лекари и високото доплащане остават сред големите проблеми в здравеопазването

Омбудсманът: Недостигът на лекари и високото доплащане остават сред големите проблеми в здравеопазването

По думите ѝ въпреки честите промени в нормативната уредба правата както на пациентите, така и на работещите в здравната система все още не са напълно гарантирани

Недостигът на медицински специалисти, високото доплащане от пациентите и неравномерният достъп до медицинска помощ остават сред основните проблеми на българското здравеопазване. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева при откриването на форума „Приоритет: здраве – от реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ“, организиран от Българския лекарски съюз.

„Всички разчитаме на осигуряването на приемственост, възможност за специализация, достойно заплащане на младите специалисти и очакваме стратегия за решаване на проблемите“, посочи Делчева.

По думите ѝ въпреки честите промени в нормативната уредба правата както на пациентите, така и на работещите в здравната система все още не са напълно гарантирани. Това се вижда и от сигналите, които постъпват в институцията на омбудсмана.

Делчева отбеляза, че достъпът до медицинска помощ в България като цяло е по-лесен в сравнение с редица други европейски държави. Същевременно обаче лечебните заведения са неравномерно разпределени, има недостиг на определени лекарства и административни пречки при предписването на скъпоструващи медикаменти.

Особено сериозен остава проблемът с достъпа до първична медицинска помощ за възрастните хора в отдалечените населени места и за хората с увреждания.

Друг основен проблем е високото ниво на доплащане от страна на пациентите. Най-силно засегнати са възрастните, хората с ниски доходи и хората с увреждания.

Омбудсманът отчете и увеличаване на оплакванията, свързани с качеството на оказваната медицинска помощ. Според Делчева финансовите затруднения на част от болниците също се отразяват върху качеството на услугите.

Сред проблемите тя открои още недостига на лекари и липсата на достатъчно медицински специалисти в системата на спешната помощ.

Делчева изрази надежда, че предложенията от форума ще послужат като основа за бъдещи политики, насочени към подобряване на медицинската помощ и по-добра защита на правата както на пациентите, така и на работещите в здравната система.

Още по темата

Велислава Делчева: Проблемите се повтарят през годините, няма системно решение от държавата

Велислава Делчева: Проблемите се повтарят през годините, няма системно решение от държавата

Велислава Делчева: Продължава да няма ясен отговор за високите сметки за ток

Велислава Делчева: Продължава да няма ясен отговор за високите сметки за ток

Младеж е тежко ранен след гонка с таксита и нападение с нож в Гоце Делчев

Младеж е тежко ранен след гонка с таксита и нападение с нож в Гоце Делчев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Увеличават заплатите на медицинските специалисти в „Пирогов“

Увеличават заплатите на медицинските специалисти в „Пирогов“

Водещи

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

  • Току-що
След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

  • Преди 2 минути
Как да изберем най-подходящата възглавница

Как да изберем най-подходящата възглавница

  • Преди 5 минути
Лавров: Европа води война срещу Русия

Лавров: Европа води война срещу Русия

  • Преди 12 минути
Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

  • Преди 12 минути
В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

  • Преди 25 минути
Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

  • Преди 26 минути
Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

  • Преди 26 минути
Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

  • Преди 27 минути
Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

  • Преди 35 минути
Турция спешно изтегля партиди „дубайски шоколад“ заради риск от салмонела

Турция спешно изтегля партиди „дубайски шоколад“ заради риск от салмонела

  • Преди 37 минути