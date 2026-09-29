Омбудсманът: Недостигът на лекари и високото доплащане остават сред големите проблеми в здравеопазването

Недостигът на медицински специалисти, високото доплащане от пациентите и неравномерният достъп до медицинска помощ остават сред основните проблеми на българското здравеопазване. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева при откриването на форума „Приоритет: здраве – от реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ“, организиран от Българския лекарски съюз.

„Всички разчитаме на осигуряването на приемственост, възможност за специализация, достойно заплащане на младите специалисти и очакваме стратегия за решаване на проблемите“, посочи Делчева.

По думите ѝ въпреки честите промени в нормативната уредба правата както на пациентите, така и на работещите в здравната система все още не са напълно гарантирани. Това се вижда и от сигналите, които постъпват в институцията на омбудсмана.

Делчева отбеляза, че достъпът до медицинска помощ в България като цяло е по-лесен в сравнение с редица други европейски държави. Същевременно обаче лечебните заведения са неравномерно разпределени, има недостиг на определени лекарства и административни пречки при предписването на скъпоструващи медикаменти.

Особено сериозен остава проблемът с достъпа до първична медицинска помощ за възрастните хора в отдалечените населени места и за хората с увреждания.

Друг основен проблем е високото ниво на доплащане от страна на пациентите. Най-силно засегнати са възрастните, хората с ниски доходи и хората с увреждания.

Омбудсманът отчете и увеличаване на оплакванията, свързани с качеството на оказваната медицинска помощ. Според Делчева финансовите затруднения на част от болниците също се отразяват върху качеството на услугите.

Сред проблемите тя открои още недостига на лекари и липсата на достатъчно медицински специалисти в системата на спешната помощ.

Делчева изрази надежда, че предложенията от форума ще послужат като основа за бъдещи политики, насочени към подобряване на медицинската помощ и по-добра защита на правата както на пациентите, така и на работещите в здравната система.