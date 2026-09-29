18-годишен стреля с пневматичен пистолет по мъж в автобус и жена на спирка

18-годишен младеж е привлечен като обвиняем за закана с убийство към двама души след два инцидента с пневматичен пистолет край София. Той е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 27 септември. Около 18:55 часа в автобус, пътуващ между селата Войнеговци и Световрачене, младежът се заканил на мъж с думите „ей сега ще те гръмна“. Според разследването след това насочил пневматичен пистолет към него и произвел изстрел.

Около пет минути по-късно, вече на автобусна спирка в Световрачене, обвиняемият се заканил и на жена. По данни на прокуратурата той отново насочил оръжието към нея и стрелял.

Двамата пострадали не са познавали предварително 18-годишния младеж, посочват от държавното обвинение.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд постоянен арест за обвиняемия.