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Манчестър Сити отказа коментар: Решението още не е обявено официално

Манчестър Сити отказа коментар: Решението още не е обявено официално
АП/БТА

Феран Сориано е уведомил Асоциацията на европейските клубове, че няма да обсъжда информациите за 114 нарушения

Изпълнителният директор на Манчестър Сити Феран Сориано е заявил пред Асоциацията на европейските клубове, че решението по делото за предполагаемите нарушения на финансовите правила все още не е обявено официално и няма да го коментира.

Информацията е на агенция Ройтерс, която се позовава на добре осведомен източник.

Сориано, който е член на борда на Асоциацията на европейските клубове, е отказал да говори по темата и пред медиите. Позицията му идва след публикацията на The Athletic, според която Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига.

Към момента решението не е публикувано официално от Висшата лига или от независимата комисия, която разглежда случая.

Очакванията са Манчестър Сити да обжалва, ако информацията бъде потвърдена. Клубът отрича да е извършвал нарушения още от публичното оповестяване на обвиненията преди три години.

Казусът вероятно ще бъде сред основните теми на генералната асамблея на Асоциацията на европейските клубове в Копенхаген. В датската столица се очаква да се съберат представители на около 500 от общо 850-те членове на организацията.

Пред делегатите ще говори председателят на асоциацията и президент на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи. На форума ще присъства и президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино също е поканен, но се очаква да не участва лично. Вероятно световната футболна централа ще бъде представлявана от генералния секретар Матиас Графстрьом.

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