22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе
22-годишният първо се ударил в разделителната ивица, а след това в движеща се пред него кола
22-годишен моторист е настанен в интензивното отделение на Университетската болница "Канев" в Русе след тежък пътен инцидент рано тази сутрин.
Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 7:19 часа, съобщиха от МВР.
По първоначални данни младият мъж се е движил с мотоциклет от кръстовището при "Олимп" по улица "Никола Петков" в посока "Млечна кухня".
Мотористът изгубил контрол над превозното средство и паднал на пътното платно. Последвал удар в разделителната ивица вляво, а след това мотоциклетистът се блъснал и в движещ се пред него лек автомобил.
Вследствие на инцидента 22-годишният е пострадал тежко. Той е транспортиран с линейка до Университетската болница "Канев", където е настанен за лечение в интензивно отделение.
На мястото са изпратени полицейски екипи, които са извършили необходимите действия по документиране на произшествието.
Причините и всички обстоятелства около катастрофата се изясняват.