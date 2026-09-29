БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

Инспектори от отдел „Контрол на храните и граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са извършили проверки в 13 обекта, в които се предлагат хранителни продукти с произход от Турция. При пет от тях са открити храни без етикети на български език, както и без необходимите документи за произход и безопасност. Това съобщиха от БАБХ на интернет страницата си.

Общото количество на установените несъответстващи продукти е около 100 кг. Сред тях са млечни и месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консерви и маслиново масло. Всички храни са възбранени и няма да бъдат допуснати до продажба.

Съставен е един акт за установяване на административно нарушение, а останалите оператори са получили покани да се явят в ОДБХ – София-град, където ще бъдат предприети съответните административни мерки.

При една от проверките е установена и непълнота в придружаващата документация, която не позволява пълното проследяване на произхода на храните. Установено е, че доставчикът е търговец, наел обект в складова база в Пловдив. За случая БАБХ е уведомила ОДБХ – Пловдив за предприемане на действия по компетентност.

При отделна проверка на обект на пазар „Димитър Петков“ са открити близо 400 кг и 41 литра хранителни продукти от Турция, за които също не са представени документи за произход и безопасност.

Сред установените продукти са месо и млечни изделия, захарни изделия, варива, маслини, сладка, туршии, сосове, слънчогледово и маслиново масло.

Заради констатираните нарушения е издадено разпореждане за спиране на дейността на обекта.