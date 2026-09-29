Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

27-годишен мъж е задържан за пожар, унищожил 60 декара борова гора в ивайловградското село Камилски дол, съобщиха от полицията.

Огънят е избухнал на 28 септември и е обхванал горски територии от Държавния горски фонд. При пожара е изгоряла и конфискувана дървесина, чието количество все още не е установено.

Според първоначалните данни младият мъж работел като товарач на дървесина. Пред органите на реда той признал, че му станало студено и запалил огън, за да се стопли.

Заради силния вятър пламъците бързо се разпространили и обхванали боровата гора.

Мъжът е задържан, а по случая се води разследване.