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Напитка обещава "бързо изтрезняване": Може ли наистина да излъже дрегера?

Напитка обещава "бързо изтрезняване": Може ли наистина да излъже дрегера?
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Д-р Александър Канчелов предупреждава, че кофеинът не намалява концентрацията на алкохол в кръвта

Гръцките власти разследват случай с българска напитка, рекламирана като средство за "бързо изтрезняване". Според търговското ѝ описание продуктът подпомага по-бързото разграждане на алкохола и може да повлияе на полевите тестове, но специалист по зависимости предупреждава, че подобно средство на практика не съществува.

По случая в Гърция е задържан 59-годишен администратор на сайт, предлагащ продукта. Напитката се продава и през български сайтове.

Според търговското описание става дума за безалкохолна витаминозна напитка с растителни екстракти, алкалоиди и витамини, за която се твърди, че подпомага разграждането на алкохола.

Специалистът по психиатрия и лечение на зависимости д-р Александър Канчелов обаче коментира, че напитка, способна бързо да върне показателите на човек в нормални граници след употреба на алкохол, на практика не съществува.

Той определи подобна възможност като "неосъществена мечта".

Особено внимание специалистът обърна на кофеина, който може да присъства в подобни продукти.

"Кофеинът не променя концентрацията на алкохола в кръвта, нито концентрацията на издишаните алкохолни молекули", обясни д-р Канчелов и допълни, че той не може да промени показанията на алкохолния дрегер.

По думите му няма заместител на отговорното поведение след употреба на алкохол.

"Единствено здравият разум би трябвало да бъде това, което води човек към нормално състояние, нормални показатели на дрегери и нормално поведение на пътя", посочи специалистът.

Той предупреди, че алкохолът променя възприятията, забавя реакциите и влияе върху преценката на ситуацията, което създава сериозен риск при шофиране.

Случаят с рекламираната напитка продължава да се разследва от гръцките власти.

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