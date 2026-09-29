Футболна еуфория в Гърция: 100 000 чакат за билети срещу Нидерландия

Истинска футболна еуфория обхвана Гърция след мечтаното начало на националния отбор в новото издание на Лигата на нациите.

Гърците записаха две поредни победи като гости - 2:1 над Сърбия в Белград и 1:0 срещу Германия в Аугсбург. Резултатите върнаха спомените за най-славните периоди в историята на гръцкия футбол и породиха надежди за нов пробив на голямата сцена.

Местните медии вече правят паралели с атмосферата преди сензационния триумф на Европейското първенство през 2004 година.

Допълнително самочувствие на гърците даде изказването на германския селекционер Юрген Клоп преди срещата между двата отбора.

„Имате много добри футболисти. Това е страхотна, може би дори златна генерация на гръцкия футбол“, заяви Клоп.

Думите му придобиха още по-голяма тежест след победата на Гърция на германска земя. В страната все по-усилено се говори за поколение, способно да върне националния тим сред редовните участници на големите първенства.

Оптимизмът се подхранва и от победата над Англия преди две години, която бе възприета като първи сериозен знак за потенциала на младия състав.

Еуфорията достигна връхната си точка преди първото домакинство на отбора. На 1 октомври Гърция приема Нидерландия на стадион „Тумба“ в Солун.

Съоръжението е с капацитет малко под 30 000 зрители, но според местните медии над 100 000 души вече са се включили в списъка с чакащи за билети.

Очаква се стадионът да бъде разпродаден, а атмосферата в Солун да бъде една от най-впечатляващите в настоящото издание на турнира.

Въпреки нарастващата еуфория селекционерът Иван Йованович отказва да прави крайни заключения след първите две победи.

„Мисля, че в Гърция често правим прибързани изводи. За мен е важно, че през тези две години, откакто съм треньор, голям брой млади играчи получиха възможност“, заяви той.

„Имаме много футболисти, които ще носят националния отбор през следващите десет години“, добави Йованович.

Гърция е лидер в своята група в Лига А и вече гледа към участие във финалната фаза на Лигата на нациите. Подобно постижение може да постави отбора в изключително благоприятна позиция преди жребия за квалификациите за Евро 2028.

Гърците не са участвали на голям международен форум от Световното първенство в Бразилия през 2014 година.

Авторът на победния гол срещу Германия Димитрис Курбелис не скри амбициите на отбора.

„Все още не осъзнавам какво постигнахме. Заслужаваме да бъдем на големи първенства“, заяви той.