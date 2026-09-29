Зорница Русинова: Назрял е моментът за нов модел на социална подкрепа в България

Необходими са сериозни законодателни промени и нов модел на социална подкрепа в България. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

По думите ѝ през последните повече от десет години в социалното законодателство са направени множество промени, но част от тях вече не отговарят на актуалните обществени и икономически условия.

„Независимо от увеличените социални помощи в последните години, все още всяко трето дете в България е в риск от бедност, а близо 29% от хората живеят в риск от бедност. Това означава, че може би е назрял моментът не само да се променят определени показатели, като размера на помощите, семейните помощи за деца, размера на помощите за отопление, но и да се потърси нов модел на социална подкрепа“, коментира Русинова.

Според нея бъдещата реформа трябва не просто да осигури повече средства, а да гарантира, че те достигат до хората, които действително се нуждаят от тях.

„Такава голяма промяна ще цели не само да се осигури адекватен ресурс, но и той да бъде насочен там, където има необходимост; и второ, хората, ползващи тази подкрепа, да имат по-самостоятелен живот и да не стават зависими от помощите“, посочи тя.

В момента съществуват над 60 различни мерки за социално подпомагане, а нормативната база е разпределена в множество закони. Според Русинова това затруднява не само гражданите, но понякога и служителите в социалните служби.

„Министърът спомена девет закона, докато колегите от Агенцията за социално подпомагане пък казаха близо 25 закона, така че понякога и на самите служители от социалните служби им е трудно да прилагат сегашното законодателство“, обясни тя.

Русинова изрази надежда проведената дискусия с граждански организации и институции да даде начало на окрупняване на социалното законодателство. Целта е системата да стане по-разбираема, правата да бъдат по-добре защитени, а достъпът до подкрепа – по-бърз и лесен.