Мицкоски срещу Politico: Не е вярно, че Северна Македония няма да получи пътна карта за ЕС

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви преди посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в петък, че няма информация страната да не получи пътна карта за присъединяване към ЕС.

Той призова журналистите да потърсят потвърждение на информацията, публикувана от Politico, от самата медия.

Мицкоски определи като нелогични твърденията, че Северна Македония може да не получи подобна пътна карта, като се има предвид, че по думите му страната е получила най-високи оценки за изпълнението на реформите в два отчетни периода.

„Ако това е вярно, трябва да попитате ЕС защо е така. Като се има предвид, че вече сме осъществили повечето реформи, заложени в Програмата за реформи и Плана за растеж, и че присъединяването към ЕС е процес, основан на заслугите, за мен това е нелогично. Трябва да видим дали е така или не. Моята информация е, че не е така“, заяви Мицкоски.

Той посочи, че по време на срещата си с Урсула фон дер Лайен ще обсъди актуалната ситуация около разширяването на ЕС и предстоящите предизвикателства. По думите му при формирането на политиката на страната трябва да се вземат предвид и процесите в държавите членки.

Мицкоски спомена политическите процеси в Германия и Франция, ситуацията около европейската интеграция на Исландия, както и войните в Украйна и Иран.

„Това е някакъв вид индикатор, въз основа на който трябва да изграждаме политики“, каза премиерът и добави, че правителството има ясна стратегия, план и цел.

В интервю за телевизия „Алфа“ Мицкоски заяви още, че отношенията с европейските партньори трябва да се разглеждат рационално и без емоции. Той посочи, че условията, пред които днес е изправена Северна Македония, са били приети от предишното правителство.

По думите му настоящото правителство се опитва „стъпка по стъпка“ да деблокира процеса на европейска интеграция, като същевременно призна, че това е сложен процес.

„Трябва да се борим. Трябва да върнем това, което беше грешно, стъпка по стъпка“, заяви Мицкоски.

Той подчерта, че според него следващите поколения също ще трябва да продължат този процес. Мицкоски призова гражданите да не обвиняват представителите на ЕС за настоящата ситуация, тъй като, по думите му, европейските партньори посочват, че условията са били приети и подписани от предишни македонски правителства.