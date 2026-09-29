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Ердоган: Турция няма да се откаже от подкрепата си за палестинците

Ердоган: Турция няма да се откаже от подкрепата си за палестинците
Снимка: AP/БТА

Турският президент заяви, че Анкара ще продължи да изисква отговорност за случващото се в Газа и конфликтите в региона

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е използвал 16-то си обръщение към Общото събрание на ООН, за да призове за по-справедлив световен ред и да потвърди позицията на Турция по отношение на конфликтите в региона, по-специално войната на Израел в Газа и Близкия изток, предаде Анадолската агенция.

"Ще продължим смело да се застъпваме за това, което е правилно, и да казваме истината", каза Ердоган след заседание на кабинета в президентския комплекс в Анкара.

Ердоган припомни участието си в 81-вото Общо събрание на ООН в Ню Йорк, където пътува на 20 септември.

Той каза, че се е обърнал към Общото събрание за 16-ти път на втория ден от тазгодишната сесия, проведена под темата "Възстановяване на доверието и повторно разпалване на глобалната солидарност".

По време на обръщението си Ердоган заяви, че е представил на международната общност рамка от пет точки за нов световен ред, основан на по-голяма справедливост, по-силно представителство, доверие и просперитет.

Той също така очерта вижданията на Турция за разрешаването на войни и конфликти в региона, включително войната в Газа и ситуацията на Западния бряг, както и войната между Русия и Украйна и напрежението, свързано с Иран.

Ердоган заяви, че "държавният тероризъм" на Израел в Газа и на Западния бряг остава начело на международния дневен ред на Турция.

"Палестинският президент Махмуд Абас, за съжаление, не успя да се обърне лично към Общото събрание и тази година поради визови ограничения. Докато военнопрестъпници, чиито думи вонят на кръв, намериха място на подиума на ООН, за да разпространяват лъжите си, фактът, че президентът Абас не можа да бъде там, е срамна ситуация за човечеството", каза Ердоган.

Той заяви, че Турция ще продължи да подкрепя палестинците и ливанци, засегнати от конфликтите.

"Бих искал да повторя, че тази несправедливост наранява съвестта на човечеството. Разбира се, онзи ден говорихме там не само от името на нашата нация, но и от името на потиснатите палестинци и невинните ливанци. Няма да се откажем от това", каза той.

Ердоган заяви още, че Турция ще запази позицията си, докато отговорните за престъпленията срещу човечеството не бъдат подведени под отговорност.

"Никога няма да се откажем от позицията си, докато онези, които извършват престъпления срещу човечеството, онези, които са проляли кръвта на 74 000 наши братя и сестри в Газа, и онези, които са разпространявали терор в нашия регион от Ливан до Сирия, не бъдат подведени под отговорност пред закона", каза той.

Ердоган заяви, че Турция сега е по-силна и по-уверена, отколкото в миналото, както на вътрешния, така и на международния фронт.

"Най-важното е, че днес има Република Турция, която възстановява хилядолетната връзка на братство у дома и отново прегръща съседите си в чужбина", каза той.

"Ние сме държава, която мисли мащабно, прави големи стъпки, поставя си амбициозни цели и се движи към тях с решителност. Ако Бог е дал, ще извървим търпеливо този път до самия край."

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