Нов закон спира атракционите заради липса на проверяващи фирми

Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври заради административна пречка в новия Закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги.

Това твърдят от Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България, като обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това не дава право на атракционите да работят.

Председателятна Сдружението на собственици на атракционни съоръжения в България Димитър Бичев коментира пред НОВА ТВ, че Законът дава осем месеца гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, която да проверява атракционите.

"Но за тези осем месеца няма фирма, която да е подала документи за акредитация. Дори и това да се случи, фирмата не може да вземе разрешително, защото в Закона не са заложени критериите, на които трябва да отговоря тя. Също така не са заложени и критериите, на които трябва да отговарят и съоръженията".

Бичев отбеляза, че държавата не желае да се занимава с осъществяването на проверките на съоръженията, тъй като няма ресурс. А по думите му точно държавата трябва да бъде ангажирана с това.

"От 2013 г. досега работим по наредба, която е добра. Инцидентите са сведени до минимум, те не могат да бъдат спрени”, отбеляза още Бичев.

Той е категоричен, че е необходимо да има строг контрол върху атракционите, но не и да бъдат затваряни заради неуредени въпроси.