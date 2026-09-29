Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Младежи са заснети да драскат със спрей спирка, училищна ограда, стени и частни домове в Ямбол. В един момент от разпространените кадри се вижда как те се качват и върху паркиран автомобил.

Видеозаписите са публикувани от Община Ямбол, откъдето посочват, че случилото се е около 5:30 часа сутринта.

На кадрите се вижда как групата се придвижва из града и оставя надписи със спрей върху различни обекти от градската среда.

"Често споделяме успехите на младите хора в Ямбол - медалите, които печелят, и усилията, които полагат в училище и извън него. Показваме и нещо, което не бива да подминаваме", заявиха от общината.

Местната администрация определя случилото се като вандализъм, чиито следи остават в градската среда.

Записите ще бъдат предоставени на полицията, като от общината очакват компетентните органи да установят самоличността на заснетите младежи и да предприемат необходимите мерки.

От Община Ямбол призовават гражданите своевременно да подават сигнали, когато станат свидетели на подобни прояви.