НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври.

То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, съобщиха от Националния осигурителен институт. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2026 г.

На 6 октомври (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември, в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.