Новини
Търси
Подкаст
Общество

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври
pixabay

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2026 г.

Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври.

То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, съобщиха от Националния осигурителен институт. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2026 г.

На 6 октомври (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември, в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Още по темата

С 1,8 млн. евро правителството иска да компенсира линейките за високите цени на горивата

С 1,8 млн. евро правителството иска да компенсира линейките за високите цени на горивата

НОИ: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г.

НОИ: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г.

Димитър Манолов: Вероятно 98% от минимални пенсии не са покрити от осигурителни плащания

Димитър Манолов: Вероятно 98% от минимални пенсии не са покрити от осигурителни плащания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

Водещи

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

  • Преди 7 минути
Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

  • Преди 10 минути
Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

  • Преди 15 минути
Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

  • Преди 20 минути
„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

  • Преди 22 минути
Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

  • Преди 29 минути
Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

  • Преди 29 минути
НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

  • Преди 35 минути
Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

  • Преди 40 минути
Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Експерти: Данъчните промени могат да повишат лихвите и да натоварят бизнеса

Експерти: Данъчните промени могат да повишат лихвите и да натоварят бизнеса