Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

Условията за туризъм в планините днес са лоши, а над 2000 метра се очакват и валежи от сняг. От Планинската спасителна служба към БЧК предупреждават, че времето не е подходящо за планински преходи.

Към момента в планините е облачно, а видимостта е намалена. Във високите части ще бъде ветровито и се очакват валежи.

Температурите са между 5 и 8 градуса, съобщиха от ПСС. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология облачността над планините ще бъде значителна, а най-високите върхове ще останат в облачния слой.

На места се очакват слаби валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг.

Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - около 5 градуса.