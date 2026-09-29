Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е изправен пред деликатна задача, след като Мустафа Сангаре е останал разочарован от отсъствието си в списъка на отбора за Лига Европа, съобщава „Мач Телеграф“.

Нападателят ще може да помага на „сините“ единствено в двубоите от българското първенство и Купата на България.

При подаването на списъка в УЕФА Сангаре все още се възстановяваше от контузия, а срокът за завръщането му не беше ясен. Веласкес обясни решението си с необходимостта да разчита в Европа на футболисти, които са напълно готови за игра.

Сега испанският специалист трябва да убеди нападателя, че продължава да има важна роля в състава въпреки невъзможността да участва в европейските мачове.

Заради контузията Сангаре има едва две участия от началото на сезона. Той се появи като резерва при обрата срещу Локомотив София, а след това получи игрови минути и при равенството с Ботев Враца.

Ограниченото му време на терена и липсата на европейски двубои поставят треньорския щаб пред сериозно предизвикателство. Левски трябва да задържи нападателя мотивиран и да използва максимално качествата му в турнирите, за които е картотекиран.

Сангаре не е единственият футболист, който остана извън състава за Лига Европа заради здравословни проблеми. Същото решение бе взето и за Оливер Камдем и Радослав Кирилов.

На „Герена“ оценяват високо значението на Сангаре за игровия облик на отбора. Със своята физическа мощ той предлага различен профил в нападение и може да даде допълнителни възможности на Веласкес.

Ситуацията е още по-деликатна заради изтичащия договор на футболиста. Настоящото споразумение на Сангаре е до следващото лято и на клуба предстоят разговори за евентуалното му удължаване.

Левски вече обвърза част от основните си играчи до 2028 година, но все още не е ясно дали нападателят ще приеме предложение да остане.

В предишни трансферни периоди за Сангаре са постъпвали добри оферти, но те са били отхвърлени, защото моментът за раздяла не е бил подходящ за клуба. Първоначално футболистът не е приел добре пропуснатите възможности, но постепенно е останал доволен от ролята си в отбора.

Именно перспективата да играе в европейските клубни турнири е била сред основните причини той да не настоява за трансфер.

Сега ръководството и Веласкес трябва да покажат на Сангаре, че продължават да разчитат на него. Развръзката може да има пряко значение както за представянето на Левски през сезона, така и за бъдещето на нападателя на „Герена“.