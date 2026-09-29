Рома получи зелена светлина за нов стадион за 1,4 милиарда евро

Рома получи официално разрешение да продължи реализацията на проекта за своя нов стадион в италианската столица. Инвестицията е оценена на 1,4 милиарда евро, а одобрението бе дадено на специална конференция в понеделник.

Така бе преодоляна една от най-важните административни пречки пред дългоочаквания проект. Новият дом на „вълците“ трябва да бъде сред най-модерните футболни съоръжения в Италия.

Стадионът ще бъде с капацитет от 60 605 зрители и ще се намира в квартал Пиетралата, на около 10 километра от „Стадио Олимпико“.

Строителните дейности се очаква да започнат в началото на 2027 година, а завършването на проекта е планирано за 2031-ва.

Проектът не се ограничава само до изграждането на футболен стадион. Около съоръжението ще бъдат създадени зелени площи, парк, велосипедни и пешеходни алеи, както и нова градска инфраструктура.

„Това е първото голямо ново съоръжение, което ще издигне футболната сцена в Рим и ще доведе до значително преобразяване на част от града“, заяви кметът Роберто Гуалтиери.

„Вече са налице условията да се действа бързо, строителството да започне в началото на 2027 година и стадионът да бъде готов след четири години“, добави той.

Един от най-впечатляващите елементи ще бъде Южната трибуна, която традиционно е предназначена за най-запалените привърженици на Рома. Очаква се тя да разполага с около 23 000 места, което ще я нареди сред най-големите самостоятелни трибуни в Европа.

Министърът на спорта и младежта Андреа Абоди определи одобрението на проекта като резултат от „страхотно екипно усилие“.

„Това е окончателното завършване на един дългоочакван процес. Мислите ни се насочват към Дино Виола и Франко Сенси. Това е голям резултат за всички привърженици на Рома, но и за целия град и страната“, заяви Абоди.

По думите му проектът ще допринесе за модернизацията на Рим и ще има важно социално и екологично значение.

„Ще бъде създаден много голям и красив парк, достъпен за всички граждани“, добави министърът.

Ръководството на Рома се надява новият стадион да бъде сред съоръженията, които ще приемат мачове от Европейското първенство през 2032 година. Турнирът ще бъде организиран съвместно от Италия и Турция.

До завършването на новия си дом „джалоросите“ ще продължат да играят на „Стадио Олимпико“. Рома наема съоръжението от държавната спортна агенция Sport e Salute и го дели с градския съперник Лацио.