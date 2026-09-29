Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Рома получи зелена светлина за нов стадион за 1,4 милиарда евро

Рома получи зелена светлина за нов стадион за 1,4 милиарда евро
Рома

Съоръжението в квартал Пиетралата ще бъде с над 60 000 места и трябва да бъде завършено през 2031 година

Рома получи официално разрешение да продължи реализацията на проекта за своя нов стадион в италианската столица. Инвестицията е оценена на 1,4 милиарда евро, а одобрението бе дадено на специална конференция в понеделник.

Така бе преодоляна една от най-важните административни пречки пред дългоочаквания проект. Новият дом на „вълците“ трябва да бъде сред най-модерните футболни съоръжения в Италия.

Стадионът ще бъде с капацитет от 60 605 зрители и ще се намира в квартал Пиетралата, на около 10 километра от „Стадио Олимпико“.

Строителните дейности се очаква да започнат в началото на 2027 година, а завършването на проекта е планирано за 2031-ва.

Проектът не се ограничава само до изграждането на футболен стадион. Около съоръжението ще бъдат създадени зелени площи, парк, велосипедни и пешеходни алеи, както и нова градска инфраструктура.

„Това е първото голямо ново съоръжение, което ще издигне футболната сцена в Рим и ще доведе до значително преобразяване на част от града“, заяви кметът Роберто Гуалтиери.

„Вече са налице условията да се действа бързо, строителството да започне в началото на 2027 година и стадионът да бъде готов след четири години“, добави той.

Един от най-впечатляващите елементи ще бъде Южната трибуна, която традиционно е предназначена за най-запалените привърженици на Рома. Очаква се тя да разполага с около 23 000 места, което ще я нареди сред най-големите самостоятелни трибуни в Европа.

Министърът на спорта и младежта Андреа Абоди определи одобрението на проекта като резултат от „страхотно екипно усилие“.

„Това е окончателното завършване на един дългоочакван процес. Мислите ни се насочват към Дино Виола и Франко Сенси. Това е голям резултат за всички привърженици на Рома, но и за целия град и страната“, заяви Абоди.

По думите му проектът ще допринесе за модернизацията на Рим и ще има важно социално и екологично значение.

„Ще бъде създаден много голям и красив парк, достъпен за всички граждани“, добави министърът.

Ръководството на Рома се надява новият стадион да бъде сред съоръженията, които ще приемат мачове от Европейското първенство през 2032 година. Турнирът ще бъде организиран съвместно от Италия и Турция.

До завършването на новия си дом „джалоросите“ ще продължат да играят на „Стадио Олимпико“. Рома наема съоръжението от държавната спортна агенция Sport e Salute и го дели с градския съперник Лацио.

Още по темата

Тоти спрял Рома да даде №10 на Дибала

Тоти спрял Рома да даде №10 на Дибала

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Рома не спира: четвърта победа от четири мача и върхът в Серия А

Рома не спира: четвърта победа от четири мача и върхът в Серия А

Рома помете Лече, Мален продължава да бележи

Рома помете Лече, Мален продължава да бележи

Рома и Ювентус в борба за халф

Рома и Ювентус в борба за халф

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Ламин Ямал изпреварва Хари Кейн в прогнозите за „Златната топка“

Ламин Ямал изпреварва Хари Кейн в прогнозите за „Златната топка“

Никола Йокич готов да подпише рекорден договор за 360 милиона долара

Никола Йокич готов да подпише рекорден договор за 360 милиона долара

Олисе донесе късна победа на Франция, Италия разгроми Турция

Олисе донесе късна победа на Франция, Италия разгроми Турция

Водещи

Освободиха областния управител на ДПС в Бургас под домашен арест

Освободиха областния управител на ДПС в Бургас под домашен арест

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

  • Преди 4 минути
Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

  • Преди 11 минути
Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

  • Преди 14 минути
Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

  • Преди 18 минути
Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

  • Преди 24 минути
„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

  • Преди 26 минути
Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

  • Преди 33 минути
Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

  • Преди 33 минути
НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

  • Преди 39 минути
Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

  • Преди 44 минути
Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности