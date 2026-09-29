Новини
Търси
Подкаст
Общество

Защо хора попадат в секти? Харалан Александров обясни какво ги привлича

Защо хора попадат в секти? Харалан Александров обясни какво ги привлича
ТВ кадър

Социалният антрополог коментира разкритата край Калофер общност и рисковете за уязвимите хора

Желанието за бягство от обществото, търсенето на смисъл и нуждата от принадлежност могат да привлекат хора към затворени духовни общности. Това коментира социалният антрополог Харалан Александров по повод разкритията за общество край Калофер, свързвано с окултни и магически практики.

"Това е един от мотивите - да избягаш от проваленото общество и да се отдадеш на различни вълнуващи практики", заяви Александров пред bTV.

По думите му подобни явления не са характерни единствено за България. Той ги сравни с "Ню Ейдж" вълната в западните общества през миналия век, при която духовните практики и употребата на психотропни вещества получават значително разпространение.

Според антрополога подобни идеи могат да бъдат особено привлекателни за хора, които не намират удовлетворение в материалния начин на живот и търсят различен път към себепознание и развитие.

"Започва с усещане обикновено за това, че светът е някак си дефектен, че има нещо несъвършено в него", обясни той.

Александров предупреди, че подобни затворени общества могат да крият рискове за по-уязвими хора, особено за онези, които търсят силен авторитет или не се чувстват приети в обичайното си социално обкръжение.

"Това е нещо като убежище", посочи социалният антрополог.

Според него една от причините хората да се обръщат към подобни общности е и търсенето на смисъл в условията на несигурност.

Александров посочи, че при липса на общоприета духовна рамка част от хората търсят други начини да получат отговори и подкрепа. В модерното общество подобна функция все по-често изпълнява и психотерапията.

По думите му в България расте търсенето на психотерапевтична помощ, особено сред хората от градската средна класа, като една от причините са високите нива на тревожност и усещането за икономическа, социална и политическа несигурност.

Именно на този фон затворените общности могат да предложат привидно прост отговор.

"Елате при нас, всичко ще бъде чудесно. Ние знаем пътя, ние ще ви подкрепим", описа Александров посланието, с което според него подобни общества могат да привличат последователи.

Той подчерта обаче, че не е изследвал конкретната общност край Калофер, поради което коментарите му са за явлението като цяло.

Тук последното изречение е много важно - така не му приписваме заключения конкретно за хората край Калофер, след като самият той изрично казва, че не е изучавал този случай.

Още по темата

Секта край Калофер съществува от 15 години, сега е обект на разследване

Секта край Калофер съществува от 15 години, сега е обект на разследване

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

ГДБОП удари група в Пловдив: Иззеха 150 000 евро и 10 кг злато

ГДБОП удари група в Пловдив: Иззеха 150 000 евро и 10 кг злато

Демерджиев: Службите имат информация за още групи, подобни на разкритата от ДАНС

Демерджиев: Службите имат информация за още групи, подобни на разкритата от ДАНС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Водещи

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

  • Преди 1 минута
Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

  • Преди 9 минути
Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

  • Преди 12 минути
Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

  • Преди 16 минути
Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

  • Преди 22 минути
„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

  • Преди 24 минути
Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

  • Преди 31 минути
Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

  • Преди 31 минути
НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

  • Преди 37 минути
Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

  • Преди 42 минути
Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове