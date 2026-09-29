Защо хора попадат в секти? Харалан Александров обясни какво ги привлича

Желанието за бягство от обществото, търсенето на смисъл и нуждата от принадлежност могат да привлекат хора към затворени духовни общности. Това коментира социалният антрополог Харалан Александров по повод разкритията за общество край Калофер, свързвано с окултни и магически практики.

"Това е един от мотивите - да избягаш от проваленото общество и да се отдадеш на различни вълнуващи практики", заяви Александров пред bTV.

По думите му подобни явления не са характерни единствено за България. Той ги сравни с "Ню Ейдж" вълната в западните общества през миналия век, при която духовните практики и употребата на психотропни вещества получават значително разпространение.

Според антрополога подобни идеи могат да бъдат особено привлекателни за хора, които не намират удовлетворение в материалния начин на живот и търсят различен път към себепознание и развитие.

"Започва с усещане обикновено за това, че светът е някак си дефектен, че има нещо несъвършено в него", обясни той.

Александров предупреди, че подобни затворени общества могат да крият рискове за по-уязвими хора, особено за онези, които търсят силен авторитет или не се чувстват приети в обичайното си социално обкръжение.

"Това е нещо като убежище", посочи социалният антрополог.

Според него една от причините хората да се обръщат към подобни общности е и търсенето на смисъл в условията на несигурност.

Александров посочи, че при липса на общоприета духовна рамка част от хората търсят други начини да получат отговори и подкрепа. В модерното общество подобна функция все по-често изпълнява и психотерапията.

По думите му в България расте търсенето на психотерапевтична помощ, особено сред хората от градската средна класа, като една от причините са високите нива на тревожност и усещането за икономическа, социална и политическа несигурност.

Именно на този фон затворените общности могат да предложат привидно прост отговор.

"Елате при нас, всичко ще бъде чудесно. Ние знаем пътя, ние ще ви подкрепим", описа Александров посланието, с което според него подобни общества могат да привличат последователи.

Той подчерта обаче, че не е изследвал конкретната общност край Калофер, поради което коментарите му са за явлението като цяло.

Тук последното изречение е много важно - така не му приписваме заключения конкретно за хората край Калофер, след като самият той изрично казва, че не е изучавал този случай.