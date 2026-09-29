Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол ще доведе със себе си двама специалисти, с които е работил в последните си два отбора в Турция - Кайзериспор и Самсунспор.

Към щаба на германеца ще се присъединят помощник-треньорът Гуидо Кенджиора и анализаторът Якуб Браун. Двамата познават добре методите на Гиздол и са били част от екипа му в предишните клубове.

Възможно е към тях да се присъедини и германецът с турски корени Мустафа Юнал. На този етап обаче неговото назначение все още не е окончателно потвърдено.

Гиздол обикновено работи с различни кондиционни специалисти и треньори на вратарите. Все още не е ясно дали той ще доведе хора за тези позиции, или ще използва специалисти, които вече са част от структурата на ЦСКА.

Със сигурност в новия треньорски екип ще има поне един български специалист. Пълният състав на щаба се очаква да бъде обявен при официалното представяне на Гиздол.