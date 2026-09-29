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Никола Йокич готов да подпише рекорден договор за 360 милиона долара

Никола Йокич готов да подпише рекорден договор за 360 милиона долара
АП/БТА

Трикратният MVP планира да обвърже бъдещето си с Денвър Нъгетс и може да стане най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

Никола Йокич възнамерява да подпише нов договор с Денвър Нъгетс през следващата година, съобщава BasketNews.

По време на медийния ден трикратният носител на наградата за най-полезен играч в НБА даде ясен отговор за бъдещето си.

„Ще подпиша следващата година, ако ме искат“, заяви сръбският център.

Очаква се Йокич да получи възможност да сключи петгодишен договор на обща стойност около 360 милиона долара. Подобно споразумение би било най-голямото в историята на НБА и би увеличило общите му приходи от договори в кариерата до приблизително 724 милиона долара.

Йокич в момента изпълнява супермакс договора, който подписа с Денвър през 2022 година. Настоящото споразумение е до края на сезон 2027/28, като последната година включва опция от страна на баскетболиста.

Сърбинът вече има право да подпише четиригодишно удължаване на стойност около 280 милиона долара. Ако изчака до следващото междусезоние обаче, той ще може да договори по-дълъг и значително по-изгоден контракт.

Изявлението му показва, че желанието му е да остане в Денвър и да продължи кариерата си в единствения отбор, за който е играл в НБА.

Йокич завърши редовния сезон 2025/26 със средни показатели от 27,7 точки, 12,9 борби и 10,7 асистенции. Той реализира 56,9 процента от стрелбите си от игра.

В своите 810 мача в НБА центърът има средно по 22,2 точки, 11,1 борби и 7,5 асистенции.

Дългият списък с индивидуални и отборни успехи на Йокич включва три награди за MVP, осем участия в Мача на звездите и осем избирания в идеалните състави на НБА.

През 2023 година той бе избран за най-полезен играч във финала на Западната конференция и във финалната серия на НБА, извеждайки Денвър до първата шампионска титла в историята на клуба.

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