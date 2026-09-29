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Имен ден на 29 септември: Вижте кой празнува днес

Имен ден на 29 септември: Вижте кой празнува днес
pixabay

Православната църква почита паметта на свети преподобни Кириак Отшелник

Днес повод да почерпят имат носещите имената Киряк, Кириак, Кирияк, Кириака, Кира, Кирчо, както и техните производни.

Кой е свети Кириак Отшелник?

Свети Кириак е роден през V век в Коринт. Според църковното предание още като млад той избира да посвети живота си на вярата.

На 18-годишна възраст напуска родния си дом и заминава за Йерусалим, а по-късно приема монашеския живот. Голяма част от годините си прекарва в усамотение, пост и молитва.

Според житието му Кириак достига дълбока старост и умира на 109-годишна възраст.

Какво означава името Кириак?

Името Кириак е с гръцки произход и се свързва със значението "Господен" или "принадлежащ на Господа".

От същия корен произлизат различни форми на името, разпространени в България и други православни страни.

Имен ден на 29 септември празнуват Киряк, Кириак, Кирияк, Кириака, Кира, Кирчо и техните производни.

Честит празник на всички именици!

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