Имен ден на 29 септември: Вижте кой празнува днес
Православната църква почита паметта на свети преподобни Кириак Отшелник
Днес повод да почерпят имат носещите имената Киряк, Кириак, Кирияк, Кириака, Кира, Кирчо, както и техните производни.
Кой е свети Кириак Отшелник?
Свети Кириак е роден през V век в Коринт. Според църковното предание още като млад той избира да посвети живота си на вярата.
На 18-годишна възраст напуска родния си дом и заминава за Йерусалим, а по-късно приема монашеския живот. Голяма част от годините си прекарва в усамотение, пост и молитва.
Според житието му Кириак достига дълбока старост и умира на 109-годишна възраст.
Какво означава името Кириак?
Името Кириак е с гръцки произход и се свързва със значението "Господен" или "принадлежащ на Господа".
От същия корен произлизат различни форми на името, разпространени в България и други православни страни.
Имен ден на 29 септември празнуват Киряк, Кириак, Кирияк, Кириака, Кира, Кирчо и техните производни.
Честит празник на всички именици!