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Балкани

Български гигант навлиза на сръбския газов пазар

Български гигант навлиза на сръбския газов пазар

Енергийната агенция на Република Сърбия е издала на „Булгаргаз“ лиценз за търговия на едро с природен газ, който ще бъде валиден в продължение на 10 години

Енергийната агенция на Република Сърбия е издала на „Булгаргаз“ лиценз за търговия на едро с природен газ, който ще бъде валиден в продължение на 10 години.

От българската компания посочват, че издаването на лиценза потвърждава изпълнението на необходимите изисквания и ѝ дава възможност да започне търговска дейност на сръбския пазар.

Навлизането в Сърбия е част от стратегията на „Булгаргаз“ за разширяване на присъствието му на регионалните пазари и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия с природен газ в Централна и Югоизточна Европа.

Разширяване на регионалното присъствие

Сърбия е поредният пазар, на който „Булгаргаз“ разширява дейността си. Компанията вече разполага с необходимите лицензи и разрешителни за търговия и доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния.

Присъствието си в Молдова дружеството разширява чрез регистрираната там „Булгаргаз Норт“, която също е получила лиценз за търговия с природен газ.

„Булгаргаз“ е регистриран потребител на газопреносната инфраструктура в Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна. Това осигурява на компанията достъп до повече пазари и създава допълнителни възможности за трансгранична търговия в региона.

„Булгаргаз“ е част от държавния „Български енергиен холдинг“ и е обществен доставчик на природен газ в България. Компанията посочва, че развива дейност повече от 50 години и работи с над 300 клиенти и партньори.

С новия десетгодишен лиценз дружеството вече има възможност да участва пряко и на сръбския пазар на природен газ, като продължи разширяването на регионалната си дейност.

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