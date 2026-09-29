Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

България и Гърция са постигнали историческо споразумение за връщането на тленните останки на българския цар Самуил в родината. Това обяви премиерът Румен Радев преди днешното заседание на Министерския съвет. По думите му правителството ще одобри текста на споразумението и ще упълномощи министъра на културата да го подпише с гръцкия си колега.

„След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина“.

Споразумението предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви.

Радев припомни, че стремежът на българската държава да върне тленните останки на цар Самуил датира от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в базиликата, изградена от цар Самуил на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро.

„Вече шест десетилетия не спираме усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем“.

Министър-председателят изрази благодарност към гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за постигнатото споразумение.

„Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни“.

По думите му паметта за цар Самуил може да обединява, а не да разделя България и Гърция.

Тленните останки ще бъдат официално предадени на българската държава на 3 октомври в Солун, в Музея на византийската култура, на церемония с домакин гръцкият министър-председател.

Заедно с останките на цар Самуил България ще получи и останките от други два саркофага, открити в същата църква.

След транспортирането им до София със самолет „Спартан“, тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в базиликата „Света София“. Радев отправи и покана към българските граждани да се включат в посрещането.

„На 3 октомври, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата „Света София“ в последния му път“.