Новини
Търси
Подкаст
Политика

Извънредно заседание на правната комисия в парламента

Извънредно заседание на правната комисия в парламента
БТА

Промените са свързани с прилагането на европейската Директива от април 2024 г., която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява

Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за Търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на правната комисия в Народното събрание.

Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации.

Депутатите от комисията ще разгледат и измененията в Закона за Търговския регистър.

Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в Търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури.

Още по темата

Правната комисия ще изслушва кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота през ноември

Правната комисия ще изслушва кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота през ноември

Божидар Божанов: Това, което се обсъжда в правна комисия, не е съдебна реформа

Божидар Божанов: Това, което се обсъжда в правна комисия, не е съдебна реформа

Гледат отново промени в Изборния кодекс в правна комисия

Гледат отново промени в Изборния кодекс в правна комисия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Андрей Гюров: Йотова е основният ми опонент, но търся подкрепа отвъд партиите

Андрей Гюров: Йотова е основният ми опонент, но търся подкрепа отвъд партиите

Министър Демерджиев ще открие център за подготовка на пожарникари

Министър Демерджиев ще открие център за подготовка на пожарникари

Изтича срокът за заявления за гласуване в чужбина на президентските избори

Изтича срокът за заявления за гласуване в чужбина на президентските избори

Водещи

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

  • Преди 2 минути
Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

  • Преди 9 минути
Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

  • Преди 12 минути
Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

  • Преди 17 минути
Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

  • Преди 22 минути
„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

  • Преди 25 минути
Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

  • Преди 31 минути
Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

  • Преди 31 минути
НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

  • Преди 37 минути
Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

  • Преди 42 минути
Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове